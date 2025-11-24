al via la quinta edizione del giocattolo sospeso a bergamo

L’INIZIATIVA. È partita il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto solidale promosso da Assogiocattoli che ogni anno, in vista del Natale, punta a raccogliere e donare migliaia di giochi ai bambini in difficoltà. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

