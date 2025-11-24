Al via la quinta edizione del Giocattolo Sospeso a Bergamo
L’INIZIATIVA. È partita il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto solidale promosso da Assogiocattoli che ogni anno, in vista del Natale, punta a raccogliere e donare migliaia di giochi ai bambini in difficoltà. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
Quinta edizione del Salone DeGusto: Catanzaro capitale del gusto e dell’innovazione https://gazzettadelsud.it/?p=2133890 - facebook.com Vai su Facebook
La quinta edizione di "Roma Arte in Nuvola" con 140 gallerie Vai su X
Al via la quinta edizione del «Giocattolo Sospeso» a Bergamo - È partita il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto solidale promosso da ... Riporta ecodibergamo.it
Città del Sole partecipa al Giocattolo Sospeso 2025 - Città del Sole partecipa per la seconda volta al progetto, dopo il successo dello scorso anno che aveva visto oltre 1. Lo riporta lopinionista.it