Al via la quinta edizione del Giocattolo Sospeso a Bergamo

Ecodibergamo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. È partita il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto solidale promosso da Assogiocattoli che ogni anno, in vista del Natale, punta a raccogliere e donare migliaia di giochi ai bambini in difficoltà. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

al via la quinta edizione del giocattolo sospeso a bergamo

© Ecodibergamo.it - Al via la quinta edizione del «Giocattolo Sospeso» a Bergamo

Approfondisci con queste news

via quinta edizione giocattoloAl via la quinta edizione del «Giocattolo Sospeso» a Bergamo - È partita il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto solidale promosso da ... Riporta ecodibergamo.it

via quinta edizione giocattoloCittà del Sole partecipa al Giocattolo Sospeso 2025 - Città del Sole partecipa per la seconda volta al progetto, dopo il successo dello scorso anno che aveva visto oltre 1. Lo riporta lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Via Quinta Edizione Giocattolo