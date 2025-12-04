Campiello Junior quinta edizione selezionate le terne finaliste

(Adnkronos) – Sono state selezionate oggi a Milano le terne finaliste della quinta edizione del Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Fondazione Pirelli e Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia scritte per le bambine e i bambini di 7-10 anni e per le ragazze e i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

