Board of Peace Tajani | L’Italia sarà Paese osservatore Scintille in Aula

L’Italia non può mancare al Board of Peace organizzato per Gaza. È questo il messaggio mandato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante le comunicazioni a Montecitorio. L’assenza dell’Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo - ha detto - sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie». Non solo. Tajani ha aggiunto che l’assenza «vorrebbe dire rinnegare il ruolo di primo piano che il nostro Paese ha svolto per il cessate il fuoco fin dall’inizio della crisi, sempre con l’obiettivo di arrivare a due Stati che convivano in pace e sicurezza». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

