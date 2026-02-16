Italia osservatore nel Board of Peace per Gaza Tajani | Non possiamo perderci la ricostruzione La Germania non si presenterà

L’Italia si iscrive come osservatore nel Board of Peace per Gaza, creato e guidato dall’ex presidente Donald Trump, per evitare di perdere l’opportunità di partecipare alla ricostruzione della zona. Antonio Tajani ha affermato che il nostro Paese non può permettersi di restare ai margini di questa iniziativa. Nel frattempo, la Germania ha deciso di non partecipare, alimentando la divisione tra chi sostiene i progetti americani e chi preferisce mantenere una posizione più distante dalle strategie di Trump e dagli obiettivi delle Nazioni Unite.

La legittimazione del Board of Peace per Gaza inventato e presieduto da Donald Trump traccerà una linea di confine tra chi accetta i progetti americani, e non solo, sulla Striscia e chi, invece, preferisce tenersi alla larga da questa esplicita sfida alla rilevanza delle Nazioni Unite. Per questo è alta l’attenzione sulle decisioni dei governi in vista della prima riunione del gruppo, il 19 febbraio a Washington: tra chi ne prenderà parte direttamente, come Benjamin Netanyahu, Viktor Orban o Javier Milei, chi preferirà essere presente come osservatore, tra gli altri anche Italia e Ue, e chi invece osteggia il piano e non si presenterà, seppur invitato, come il cancelliere tedesco Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia osservatore nel Board of Peace per Gaza, Tajani: “Non possiamo perderci la ricostruzione”. La Germania non si presenterà Italia nel Board of Peace di Gaza come osservatore, quanto vale la ricostruzione L’Italia ha ottenuto un ruolo di osservatore nel Board of Peace di Gaza, una decisione presa dall’amministrazione Trump per coordinare la ricostruzione dopo il conflitto. Meloni dice sì a Trump su Gaza: l’Italia entra nel “Board of Peace” (ma solo da osservatore) Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'L'Italia al Board da osservatore', Meloni valuta se volare a Washington; Italia come osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento martedì; Meloni, l'Italia sarà al Board per Gaza come osservatore; Meloni: Italia invitata come osservatore a Board for Gaza, ci saremo. Tajani: 'Italia nel Board of Peace come osservatori come la commissione Ue'Giorgia Meloni continua a scambiare l'alleanza con la subordinazione. L'Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump. Lo dicono la Costituzione, il buon senso e la dignità. Così ... ansa.it Italia nel Board of Peace di Gaza come osservatore, quanto vale la ricostruzioneIl nostro Paese parteciperà come Paese osservatore alla prima riunione del Board prevista per giovedì 19 febbraio per 3 motivi principali ... quifinanza.it L'Italia è stata invitata a partecipare alla riunione del Board of peace come osservatore e ha ritenuto "opportuno" partecipare perché "vogliamo essere protagonisti ma come osservatori, come lo sarà la commissione europea". Lo ha detto il ministro degli Es - facebook.com facebook Tajani: “Italia nel Board of Peace da osservatore come la commissione Ue”. Oggi vertice di governo x.com