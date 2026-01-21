Board of Peace Meloni frena sull' adesione al club di Trump | Incompatibilità costituzionale

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’adesione al Board of Peace, promosso da Donald Trump per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza, presenta incompatibilità costituzionale per l’Italia. La premier ha espresso cautela, evidenziando le difficoltà legali e politiche di un coinvolgimento diretto in un’iniziativa che potrebbe influire sulla sovranità nazionale. La decisione riflette le delicate questioni di equilibrio tra impegni internazionali e rispetto delle norme costituzionali italiane.

