Board of Peace Meloni frena sull' adesione al club di Trump | Incompatibilità costituzionale

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’adesione al Board of Peace, promosso da Donald Trump per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza, presenta incompatibilità costituzionale per l’Italia. La premier ha espresso cautela, evidenziando le difficoltà legali e politiche di un coinvolgimento diretto in un’iniziativa che potrebbe influire sulla sovranità nazionale. La decisione riflette le delicate questioni di equilibrio tra impegni internazionali e rispetto delle norme costituzionali italiane.
«Perplessità di natura costituzionale condivise con il Quirinale»: verso il no di Meloni al Board of Peace di TrumpIn un contesto di crescente tensione tra Europa e Stati Uniti, si fa strada la possibilità di un rifiuto da parte del Governo italiano alla partecipazione al Board of Peace di Trump.
Meloni: “Sul Board of Peace serve tempo, ci sono incompatibilità con la Costituzione. Con Trump abbasso i toni ma non sono remissiva”Il governo italiano ha chiarito che l’Italia non può partecipare al Board of Peace per Gaza, organizzazione internazionale guidata dagli Stati Uniti e alternativa all’ONU, a causa di incompatibilità con la Costituzione.
Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpL'Italia potrebbe partecipare alla cerimonia istitutiva, domani a Davos, in qualità di Paese osservatore ... tpi.it
