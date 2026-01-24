Elly Schlein sottolinea l'importanza del multilateralismo e del ruolo dell’ONU nel contesto internazionale. In un mondo in evoluzione, l’Europa deve impegnarsi per rafforzare le istituzioni multilaterali, evitando di sostituirle con approcci unilaterali. La sua posizione evidenzia la necessità di adattarsi alle sfide attuali mantenendo un equilibrio tra cooperazione globale e rispetto delle regole internazionali.

“Il mondo di prima non tornerà. Dobbiamo cambiare, reagire, dobbiamo adattarci a questo mondo nuovo e la risposta dell’Europa non può che essere la difesa del multilateralismo, delle sedi multilaterali come l’ONU che vanno fatte funzionare e non certo sostituite con un gioco nelle mani di Trump”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice del Partito socialista europeo a Bruxelles.”Il Board of Peace è una ONU a pagamento fatta ad uso e consumo e su misura degli interessi di Trump a cui il governo italiano non deve e non può partecipare. Il ruolo che la storia consegna al nostro Paese è quello di difendere il diritto internazionale, le sedi multilaterali e farle funzionare meglio per costruire dialogo tra gli Stati e anche la pace”, prosegue la leader dem. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: “Il Board of Peace è una ONU a pagamento”

Schlein a Porta a Porta: “Il Board of Peace è una Onu a pagamento fatta su misura per gli interessi di Trump”Durante la trasmissione Porta a Porta, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso forti critiche sul piano Ue per Gaza, definendolo

Avanza il Board of Peace. Con le ruspe sull’OnuIl Board of Peace prosegue con le operazioni a Gerusalemme Est, dove le ruspe sono entrate nel compound Onu.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gaza, Schlein: Proposta “Board Of Peace” inaccettabile, no a smantellamento sedi multilaterali

Argomenti discussi: Schlein: Meloni ha promesso a Trump di cambiare la Costituzione per il Board of Peace?; Schlein, 'Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump'; Schlein, Conte e leader Avs: Meloni dica no al Board of peace; DA SCHLEIN, CONTE E AVS NO AL BOARD OF PEACE.

Schlein: Meloni ha promesso a Trump di cambiare la Costituzione per il Board of Peace?La segretaria dem chiede chiarimenti sulla telefonata della premier con il presidente Usa. È una domanda semplice: lo può smentire? ... repubblica.it

Il caso Board of Peace, Schlein sfida Meloni: Ha promesso a Trump di cambiare l’articolo 11?Polemica politica dopo le parole di Trump sul Board of Peace: Schlein, AVS e +Europa chiedono a Meloni di smentire e riferire in Parlamento. tag24.it

Schlein: "L'Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump" https://www.lopinionista.it/schlein-litalia-non-puo-e-non-deve-partecipare-al-board-of-peace-di-trump-220671.html_unique_id=69737881e8a71 - facebook.com facebook

Schlein: “L’Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump” x.com