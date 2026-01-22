Schlein a Porta a Porta | Il Board of Peace è una Onu a pagamento fatta su misura per gli interessi di Trump

Durante la trasmissione Porta a Porta, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso forti critiche sul piano Ue per Gaza, definendolo

Ospite a Porta a Porta, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha criticato duramente il piano Ue per Gaza, definendolo "una Onu a pagamento" pensata per gli interessi di Trump, invitando l'Italia a difendere le istituzioni multilaterali. La leader Pd ha poi affrontato la situazione in Iran, denunciando la repressione dei diritti umani e rilanciando la necessità di un'Europa più unita e autonoma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Meloni a Porta a Porta: “Ok a Putin nel Board of Peace. Per l’Italia una grande opportunità esserci”Durante lo speciale di Porta a Porta dedicato ai trent'anni del programma, Giorgia Meloni ha commentato l'adesione di Putin al Board of Peace, sottolineando l'importanza per l’Italia di partecipare a questa iniziativa.

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di TrumpDopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Speciale Porta a porta - 30 anni della nostra vita; Sottotraccia | Attenta Schlein, c’è spazio per una piccola Opa sul Pd delle anime morte; Pd, il rebus congresso: Schlein vuole correre ma senza dimettersi; Schlein: Azione militare Usa in Iran? No, abbiamo l'Onu. Meloni subalterna a Trump.

Meloni e Schlein a Speciale Porta a Porta - 30 anni della nostra vitaIl 22 gennaio 1996 debuttava il programma di Bruno Vespa che ha cambiato la seconda serata televisiva, raccontando l'Italia attraverso 17 governi, 11 presidenti del Consiglio (tutti ospiti della trasm ... ansa.it

Porta a Porta, Meloni: «Irrealitistica l'invasione militare Usa in Groenlandia»Stasera, mercoledì 21 gennaio 2026, Rai 1 celebra i trent’anni di Porta a Porta con uno speciale in prima serata, pensato come una puntata–evento ... ilmessaggero.it

Le scelte di Decaro uno strappo con il Pd di Elly Schlein - facebook.com facebook