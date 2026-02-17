Board of Peace Rosato Azione | Sarà un Cda finalizzato solo a fare affari

Il presidente di Azione, Rosato, ha commentato che il prossimo Consiglio di amministrazione del Board of Peace si concentrerà esclusivamente sulle attività economiche. Ha aggiunto che l’obiettivo principale è portare avanti accordi commerciali e progetti concreti, senza perdere tempo in discussioni inutili. La frase di Rosato si inserisce in un momento in cui si parla molto di iniziative di pace, ma lui sottolinea che questa riunione sarà tutta dedicata agli interessi di business.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Board of Peace? Un bel Consiglio di amministrazione è finalizzato a fare affari. Purtroppo lì bisogna prima di tutto riportare la pace, tenendo fermo il punto sul coinvolgimento serio di tutti i Paesi. Mi sembra che Trump vada in un'altra direzione. Purtroppo, aggiungerei, perché bisogna riconoscere che anche grazie a lui si è smesso di bombardare, non di sparare, ma di bombardare" così il deputato Rosato di Azione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.