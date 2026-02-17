Board of Peace per Gaza vignetta di Giannelli sull' Italia Paese osservatore | Meloni guarda dal buco della serratura di una porta
Emilio Giannelli ha creato una vignetta che mostra Meloni che spia dal buco della serratura di una porta, in risposta alla decisione dell’Italia di partecipare come osservatore al Board of Peace per Gaza. La scena rappresenta il modo in cui il governo italiano si avvicina alla questione, senza entrare pienamente nel vivo. La vignetta mette in evidenza il ruolo di osservatore assegnato all’Italia, mentre la situazione a Gaza resta complessa e difficile.
Il vignettista Emilio Giannelli ha deciso di raffigurare la situazione con una vignetta dal sapore ironico, come fa sempre Il tema sul Board of Peace per Gaza continua ad essere ancora attuale, specie dopo che l'Italia ha annunciato di voler essere "Paese osservatore". Il vignettista Emilio G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Board of Peace di Gaza, l’Italia entra come paese osservatore: “Pieno rispetto della Costituzione”L’Italia entra come osservatore nel Board of Peace di Gaza, un passo che ha generato reazioni contrastanti tra i politici italiani.
Perché è inopportuna la scelta di Meloni di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza da osservatoreLa premier Meloni ha deciso di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza come osservatore, una scelta che ha suscitato molte critiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Gaza, Israele entra nel Board of peace. Proteste di Hamas; Board of Peace per Gaza: l'Italia ci sarà come osservatore, la Germania no.
L'Italia al Board of Peace, giusto o sbagliato? L'abbiamo chiesto a due espertiLa decisione del governo di partecipare alla riunione di Washington del Board of peace infiamma il dibattito politico. Le opinioni (opposte) del ... avvenire.it
Il ruolo dell'Italia nel Board of peace trumpianoLa scelta sofferta e complessa di aderire al Board of peace da parte dell'Italia, unico paese europeo nell'iniziativa trumpiana. Ad Antonio Tajani il compito di spiegare la scelta e inserirla nella ... ilfoglio.it
"Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace per Gaza. Poi abbiamo preso nota che l'Italia parteciperà come osservatore, evidentemente ci sono punti che lasciano perplessi, punti critici che avrebbero bisogno di trovare delle spiegazioni. La cosa importante facebook
Board of Peace, il Giappone valuta l’invio dell’ambasciatore per la ricostruzione di Gaza ilsole24ore.com/art/board-of-p… x.com