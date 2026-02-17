Emilio Giannelli ha creato una vignetta che mostra Meloni che spia dal buco della serratura di una porta, in risposta alla decisione dell’Italia di partecipare come osservatore al Board of Peace per Gaza. La scena rappresenta il modo in cui il governo italiano si avvicina alla questione, senza entrare pienamente nel vivo. La vignetta mette in evidenza il ruolo di osservatore assegnato all’Italia, mentre la situazione a Gaza resta complessa e difficile.

Il vignettista Emilio Giannelli ha deciso di raffigurare la situazione con una vignetta dal sapore ironico, come fa sempre Il tema sul Board of Peace per Gaza continua ad essere ancora attuale, specie dopo che l'Italia ha annunciato di voler essere "Paese osservatore". Il vignettista Emilio G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Board of Peace per Gaza, vignetta di Giannelli sull'Italia "Paese osservatore": Meloni guarda dal buco della serratura di una porta

Board of Peace di Gaza, l’Italia entra come paese osservatore: “Pieno rispetto della Costituzione”L’Italia entra come osservatore nel Board of Peace di Gaza, un passo che ha generato reazioni contrastanti tra i politici italiani.

Perché è inopportuna la scelta di Meloni di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza da osservatoreLa premier Meloni ha deciso di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza come osservatore, una scelta che ha suscitato molte critiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.