Board of Peace di Gaza l’Italia entra come paese osservatore | Pieno rispetto della Costituzione
L’Italia entra come osservatore nel Board of Peace di Gaza, un passo che ha generato reazioni contrastanti tra i politici italiani. Il governo ha deciso di partecipare all’iniziativa promossa dagli Stati Uniti, sottolineando il rispetto della Costituzione e la volontà di contribuire alla stabilità nella regione. La decisione è stata presa dopo settimane di discussioni e ha suscitato opinioni diverse tra le forze politiche, alcune delle quali criticano la scelta di coinvolgimento diretto.
Roma, 17 febbraio 2026 – La scelta del governo di partecipare, seppure in veste di “osservatore”, al Board of Peace sulla crisi di Gaza voluto dall’amministrazione statunitense ha acceso una giornata di polemiche politiche. A difendere la linea dell’esecutivo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto alla Camera per chiarire i termini della presenza italiana alla prima riunione dell’organismo, prevista giovedì a Washington. La linea del governo: “Scelta equilibrata e coerente con la Costituzione”. Tajani ha spiegato che Roma ha ritenuto “opportuno” accettare l’invito americano come Paese osservatore, definendo la formula “una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
