Board of Peace Tajani rivendica la partecipazione dell’Italia | Saremo osservatori come l’Ue

Tajani annuncia che l’Italia parteciperà come osservatore alla nuova organizzazione internazionale promossa da Trump, nonostante l’articolo 11 della Costituzione lo impedisca. La decisione arriva in risposta alla crisi a Gaza, dove il governo italiano intende dimostrare il suo sostegno. Il vicepremier sottolinea che la partecipazione serve a rafforzare il ruolo del Paese nella regione.

L’Italia ha ritenuto “opportuno” partecipare, seppure in veste di osservatore, alla riunione inaugurale del Board of Peace su Gaza perché “vogliamo essere protagonisti, come lo sarà la Commissione europea“. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa seguita al bilaterale alla Farnesina con la sua omologa canadese Anita Anand. Il primo incontro dell’organizzazione internazionale promossa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump si terrà a Washington il 19 febbraio e, oltre alla presidenza di turno Ue, anche la Commissione Europea invierà un rappresentante, ovvero la Commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Suica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo.

