Il Vaticano critica il Board of Peace di Trump, accusando alcune decisioni di suscitare dubbi e perplessità. La posizione arriva dopo che molti paesi europei hanno già espresso riserve sul progetto, che mira a promuovere la pace internazionale. La Santa Sede si dice insoddisfatta di alcuni aspetti dell'iniziativa, evidenziando come certe scelte possano influenzare negativamente il dialogo globale. Nel frattempo, l'ong italiana Aoi condanna le parole di Tajani, definendole “avvilenti” e sottolineando il loro impatto negativo sul lavoro umanitario.

Dopo i no di gran parte dei paesi europei, anche il Vaticano esprime preoccupazione e perplessità sul Board of Peace di Trump. “Il Vaticano non parteciperà ” ha annunciato il cardinale Pietro Parolin. Il segretario di Stato ha parlato al termine del bilaterale con il governo italiano a Palazzo Borromeo per le celebrazioni dei Patti Lateranensi. Evento al quale ha partecipato anche Giorgia Meloni, che invece ha sempre elogiato il progetto del presiedente Usa per la ricostruzione di Gaza. Ben diversa l’opinione di Parolin. “Abbiamo preso nota che l’Italia parteciperà come osservatore. Ci sono punti che lasciano un pò perplessi – ha osservato Parolin – punti critici che avrebbero bisogno di trovare delle spiegazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Board of peace, anche il Vaticano critico: "Ci sono punti che lasciano perplessi". Aoi (ong italiane): "Da Tajani parole avvilenti"

Il Vaticano si chiama fuori dal Board of Peace, Parolin: “Perplessi sulla scelta dell’Italia”. Scontro in ParlamentoIl Vaticano ha deciso di non partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza, a causa delle divergenze con la posizione italiana.

Gaza, Tajani: "Board of Peace? Ci saremo come osservatori esattamente come l'Ue"Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia parteciperà alla riunione del Board of Peace come osservatore, a causa delle tensioni in Gaza.

