Il premier Meloni si prepara ad incontrare Merz il 19 febbraio, giorno della prima riunione del Board of Peace per Gaza, e valuta l'ipotesi di partire insieme con Trump per gli Stati Uniti. La decisione potrebbe segnare un passo importante nella strategia diplomatica italiana e tedesca, con un possibile incontro tra i leader al margine dell’evento. Meloni e Merz discuteranno delle prossime mosse sulla crisi a Gaza, mentre si studia un viaggio congiunto negli Stati Uniti per rafforzare le posizioni europee.

Il 19 febbraio, prima riunione del Board of Peace per Gaza, potrebbe rappresentare il primo banco di prova della neonata alleanza tra il premier italiano e il cancelliere tedesco L’accordo di partenariato strategico tra Italia e Germania, poi il summit ridotto sulla competitività Ue, infine l’allontanamento sulle politiche Maga. L’alleanza tra Giorgia Meloni e Frederich Merz ha già affrontato diverse fasi e, nonostante qualche screzio, sembra più forte che mai. I due leader, a capo di Nazioni dai governi e le economie stabili, si preparano a ricoprire un ruolo sempre più centrale all’interno della politica europea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni aspetta Merz: l’ipotesi di volare da Trump insieme per il Board of Peace

Giorgia Meloni ha chiamato oggi Friedrich Merz per discutere se partecipare a un evento con Donald Trump.

L'incontro tra la premier Meloni e il leader Merz a Roma ha affrontato temi rilevanti come la politica internazionale, con Meloni che ha espresso il suo supporto a Trump e ha commentato sulla questione di Gaza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.