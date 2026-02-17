Board of Peace Fratoianni Avs | Affaristi che vogliono speculare su genocidio a Gaza
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Board of Peace? Una schifezza. Al netto dell'ostacolo rilevantissimo che pone la nostra Costituzione alla partecipazione a organismi istituiti in questo modo, esiste un problema di natura politica, culturale e persino etica. Ritengo che il nostro Paese non possa in alcun modo e sotto nessuna veste partecipare a quello che si configura come un comitato d'affari: un gruppo di affaristi che punta a una gigantesca speculazione immobiliare ed economica su Gaza, sulla pelle di un popolo che ha subito il genocidio, che è stato sterminato e che ancora oggi subisce politiche di pulizia etnica, deportazione e apartheid. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Board of peace per Gaza, Trump: "Giornata emozionante, tutti vogliono farne parte" – Il videoIl Board of Peace per Gaza ha suscitato grande interesse, con molte persone desiderose di partecipare al progetto di ricostruzione.
Meloni conferma che l’Italia non entrerà nel Board of peace su GazaLa premier Giorgia Meloni ha confermato che l’Italia non entrerà nel Board of peace su Gaza, iniziativa promossa dall'ex presidente Donald Trump.
Fratoianni (Avs): Il Board of Peace di Trump è un comitato d’affari su Gaza, il governo Meloni non partecipiA criticare duramente il governo è Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che in un’intervista al Manifesto attacca frontalmente Palazzo Chigi. globalist.it
