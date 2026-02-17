Board of Peace Fratoianni Avs | Affaristi che vogliono speculare su genocidio a Gaza

Il leader di Avs, Fratoianni, ha attaccato duramente il Board of Peace, definendolo

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Board of Peace? Una schifezza. Al netto dell'ostacolo rilevantissimo che pone la nostra Costituzione alla partecipazione a organismi istituiti in questo modo, esiste un problema di natura politica, culturale e persino etica. Ritengo che il nostro Paese non possa in alcun modo e sotto nessuna veste partecipare a quello che si configura come un comitato d'affari: un gruppo di affaristi che punta a una gigantesca speculazione immobiliare ed economica su Gaza, sulla pelle di un popolo che ha subito il genocidio, che è stato sterminato e che ancora oggi subisce politiche di pulizia etnica, deportazione e apartheid. 🔗 Leggi su Iltempo.it

