La premier Giorgia Meloni ha confermato che l’Italia non entrerà nel Board of peace su Gaza, iniziativa promossa dall'ex presidente Donald Trump. La decisione è stata comunicata dopo un confronto con il presidente Sergio Mattarella, confermando la posizione ufficiale del governo italiano. Questa scelta riflette una linea di neutralità e attenzione alle implicazioni internazionali della situazione nella regione.

L’Italia non parteciperà al Board of peace su Gaza voluto da Donald Trump. Lo ha confermato in serata la premier Giorgia Meloni dopo le indiscrezioni di questa mattina, e dopo aver parlato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervistata da Bruno Vespa, la premier ha citato l’ articolo 11 della Costituzione italiana che ci consente di partecipare a organismi internazionali solo se fondati sulla «parità tra Stati». Il board invece nasce come struttura privata, con gli Stati Uniti in posizione di primato e un accesso subordinato al pagamento di una quota stimata in un miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni conferma che l’Italia non entrerà nel Board of peace su Gaza

Giorgia Meloni annuncia da Seoul: "Italia nel Board of peace per Gaza"Giorgia Meloni ha annunciato da Seoul che l’Italia entrerà a far parte del Board of Peace per Gaza.

Gaza, tra Mattarella e Meloni “massima consonanza” su Board of PeaceGaza al centro di un confronto tra il presidente Mattarella e il premier Meloni, che condividono una visione comune sulla creazione del Board of Peace, promosso dall’ex presidente Trump.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni: L'Italia nel Board per Gaza, pronti a dare il nostro contributo; Groenlandia, Meloni: Aumento dei dazi un errore, al lavoro per evitare escalation; Groenlandia – Bonelli: Meloni e Salvini si schierano con il narciso estorsore e non con l’Europa; Governo, Meloni torna a Palazzo Chigi dopo il tour in Asia: è asse con Seul, ma c’è il nodo-Groenlandia.

Meloni: Sul Board of Peace serve tempo, ci sono incompatibilità con la Costituzione. Con Trump abbasso i toni ma non sono remissivaLa premier spiega le incompatibilità con l'articolo 11 della Costituzione e si difende dalle accuse di remissività con Trump ... ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni non aderirà al Consiglio di pace su GazaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infine deciso di non aderire al Board of peace, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitense Donald Trump che dovrebbe gestire la trans ... ilpost.it

La missione in Asia del Presidente Meloni conferma la dimensione sempre più influente dell’Italia nello scenario internazionale. La nostra Nazione è riconosciuta come interlocutore autorevole nei principali dossier globali. - facebook.com facebook

Meanwhile, #Meloni confirms that Italy will be part of the board. Nel frattempo Meloni conferma che l’Italia sarà parte del board x.com