Board of peace per Gaza Trump | Giornata emozionante tutti vogliono farne parte – Il video

Il Board of Peace per Gaza ha suscitato grande interesse, con molte persone desiderose di partecipare al progetto di ricostruzione. Donald Trump ha commentato l’evento, definendolo una giornata emozionante e sottolineando l’importanza di un intervento collettivo. La speranza è che il processo possa portare a un futuro migliore per la regione, con un impegno condiviso verso la pace e lo sviluppo.

(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 "E' una giornata emozionante. Tutti vogliono farne parte. La ricostruzione di Gaza "sarà qualcosa di grandioso. A formazione completa del Board, potremo fare tutto ciò che vogliamo e lo faremo in collaborazione con le Nazioni Unite". Lo ha detto Trump dopo la firma del board of peace per Gaza a Davos. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Trump a Davos firma per la nascita del Board of Peace. “Tutti vogliono farne parte”: ma in tanti hanno declinato l’invitoDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace, sottolineando i progressi fatti in Ucraina e in Medio Oriente.

Trump firma il Board of peace: “Tutti ne vogliono far parte”. Sul palco con lui anche Milei e OrbánDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha firmato il trattato che istituisce il Board of Peace, sottolineando l’interesse internazionale per questa iniziativa.

Board of peace per Gaza, cos'è e chi ha aderito: i Paesi che hanno detto sìSono 20 al momento i Paesi che hanno accettato di entrare nel Board of peace, secondo una lista diffusa dai media americani: Albania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrain, ... adnkronos.com

Board of Peace per Gaza, perché l’Italia non ne farà parte per ora: cosa ha detto MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Board of Peace per Gaza, perché l’Italia non ne farà parte per ora: cosa ha detto Meloni ... tg24.sky.it

Gli spinaci di Tajani: si oppone al Board of peace di Trump, incontra Rubio il 4 febbraio, spinge per l'intesa con Merz. È contro Salvini, si blinda in FI, anti Occhiuto. L'idea di congresso anticipato - @carusocarmelo x.com

Italia e Polonia vogliono entrare nel Board of Peace per Gaza, ha detto il presidente Usa, Donald Trump, ai media presenti sull'Air Force One. La Spagna non aderisce. Sanchez: "Il Board è fuori dall'Onu". - facebook.com facebook