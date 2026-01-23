Board of peace per Gaza Trump | Giornata emozionante tutti vogliono farne parte – Il video

Il Board of Peace per Gaza ha suscitato grande interesse, con molte persone desiderose di partecipare al progetto di ricostruzione. Donald Trump ha commentato l’evento, definendolo una giornata emozionante e sottolineando l’importanza di un intervento collettivo. La speranza è che il processo possa portare a un futuro migliore per la regione, con un impegno condiviso verso la pace e lo sviluppo.

(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 "E' una giornata emozionante. Tutti vogliono farne parte. La ricostruzione di Gaza "sarà qualcosa di grandioso. A formazione completa del Board, potremo fare tutto ciò che vogliamo e lo faremo in collaborazione con le Nazioni Unite". Lo ha detto Trump dopo la firma del board of peace per Gaza a Davos. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

