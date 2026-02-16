Gaza Tajani | Board of Peace? Ci saremo come osservatori esattamente come l' Ue

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia parteciperà alla riunione del Board of Peace come osservatore, a causa delle tensioni in Gaza. Tajani ha spiegato che l’Italia sarà presente in questa veste, come già fa l’Unione Europea, per seguire da vicino le discussioni sulla crisi. Durante l’incontro con l’omologa canadese Anita Anand, Tajani ha specificato che il nostro Paese desidera contribuire a monitorare gli sviluppi sul campo.

L' Italia sarà presente alla riunione del Board of Peace "come osservatore". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando alla Farnesina l'omologa canadese Anita Anand. "Non potremmo prendervi parte come membri, perché lo statuto del Board of Peace è in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione – ha aggiunto – ma abbiamo ritenuto opportuno esserci. Siamo uno dei Paesi occidentali che ha fatto di più per Gaza. Martedì ci sarà un dibattito in Parlamento e spiegheremo perché andiamo". Tajani ha poi sottolineato come fra gli osservatori ci sarà anche "la Commissione Ue ".

Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia che l’Italia parteciperà come osservatore alla prossima riunione del Board of Peace.

