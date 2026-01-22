Da Putin a Netanyahu fino a Erdo?an | chi ci sarà e chi no al Board of Peace di Trump

Il Board of Peace di Trump riunisce figure di rilievo internazionale, tra cui Putin, Netanyahu ed Erdogan. Con un fondatore, una quota d’ingresso e un mandato potenzialmente esteso oltre Gaza, si tratta di un club privato guidato dall’ex presidente statunitense. Questa piattaforma mira a favorire dialogo e cooperazione tra leader mondiali, con obiettivi ancora da definire e un ruolo che potrebbe influenzare gli sviluppi nella regione e oltre.

C’è un fondatore, una quota d’ingresso e un mandato che potrebbe andare oltre Gaza. Un club privato, di fatto, guidato da Donald Trump. È il Board of Peace, il Consiglio che – sulla carta – mira a promuovere «la stabilità» e «a garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti». Un’organizzazione internazionale che potrebbe nei fatti scavalcare l’Onu. Da sempre nel mirino del presidente statunitense. «Avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto io» e quindi il « Board potrebbe sostituire l’Onu», ha dichiarato ieri Trump. Oggi a Davos, in Svizzera, i capi di Stato e di governo firmeranno lo Statuto.🔗 Leggi su Open.online

Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lista non piace a Netanyahu: chi c’è e chi ancora non ha accettatoDonald Trump ha inviato un invito ai leader del Board of Peace per Gaza, sottolineando l'importanza di trasformare i sogni in realtà.

Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza: chi c’è e chi ancora non ha accettato. E Netanyahu protesta per il comitatoDonald Trump ha inviato un invito ufficiale ai leader selezionati per il Board of Peace dedicato a Gaza, sottolineando l’importanza di trasformare le aspirazioni in azioni concrete.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Da Erdogan a Netanyahu nel consiglio del tycoon. Il mistero del sì di Putin; Board per la pace a Gaza: Putin e Netanyahu accettano l’invito di Trump. La Svezia dice no, idem la Germania; La pace per Gaza? Trump, Blair, Putin e perfino Netanyahu - Left; Gaza, Trump invita Putin nel Board of Peace. Zelensky: no se c'è Mosca.

Da Trump a Khamenei fino a Putin e Netanyahu, il mondo è in mano a gangster: l’urgenza è il ritorno del pacifismoI morti in Iran aumentano. Si susseguono le impiccagioni dei manifestanti. Le proteste non si fermano. Il mondo guarda attonito a questa carneficina e non sa come intervenire. La diplomazia può far po ... msn.com

Iran, Putin sente Netanyahu e Pezeshkian, Barnea vola negli UsaRoma, 16 gen. (askanews) – Il Cremlino ha riferito oggi dei colloqui avuti dal presidente Vladimir Putin con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e con il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ... askanews.it

. @paolomieli: "Al Board of Peace sono stati inviati anche ricercati come Putin e Netanyahu, ma è nomale che ci siano se vuoi fare la pace. Meloni ha trovato questo articolo della Costituzione che le impedisce di aderire, anche Parolin starà cercando qualcosa x.com

MEDIO ORIENTE | Netanyahu farà parte del Board of Peace. Merz lascerà Davos prima della firma. La Svezia rifiuta, il Regno Unito preoccupato per la partecipazione di Putin #ANSA - facebook.com facebook