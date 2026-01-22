Da Putin a Netanyahu fino a Erdo?an | chi ci sarà e chi no al Board of Peace di Trump
C’è un fondatore, una quota d’ingresso e un mandato che potrebbe andare oltre Gaza. Un club privato, di fatto, guidato da Donald Trump. È il Board of Peace, il Consiglio che – sulla carta – mira a promuovere «la stabilità» e «a garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti». Un’organizzazione internazionale che potrebbe nei fatti scavalcare l’Onu. Da sempre nel mirino del presidente statunitense. «Avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto io» e quindi il « Board potrebbe sostituire l’Onu», ha dichiarato ieri Trump. Oggi a Davos, in Svizzera, i capi di Stato e di governo firmeranno lo Statuto.🔗 Leggi su Open.online
Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza: chi c’è e chi ancora non ha accettato. E Netanyahu protesta per il comitatoDonald Trump ha inviato un invito ufficiale ai leader selezionati per il Board of Peace dedicato a Gaza, sottolineando l’importanza di trasformare le aspirazioni in azioni concrete.
Da Trump a Khamenei fino a Putin e Netanyahu, il mondo è in mano a gangster: l’urgenza è il ritorno del pacifismoI morti in Iran aumentano. Si susseguono le impiccagioni dei manifestanti. Le proteste non si fermano. Il mondo guarda attonito a questa carneficina e non sa come intervenire. La diplomazia può far po ... msn.com
Iran, Putin sente Netanyahu e Pezeshkian, Barnea vola negli UsaRoma, 16 gen. (askanews) – Il Cremlino ha riferito oggi dei colloqui avuti dal presidente Vladimir Putin con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e con il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ... askanews.it
. @paolomieli: "Al Board of Peace sono stati inviati anche ricercati come Putin e Netanyahu, ma è nomale che ci siano se vuoi fare la pace. Meloni ha trovato questo articolo della Costituzione che le impedisce di aderire, anche Parolin starà cercando qualcosa x.com
MEDIO ORIENTE | Netanyahu farà parte del Board of Peace. Merz lascerà Davos prima della firma. La Svezia rifiuta, il Regno Unito preoccupato per la partecipazione di Putin #ANSA - facebook.com facebook
