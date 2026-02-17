Bmw avvia maxi-richiamo globale | mezzo milione di auto nel mirino per rischio incendio

Bmw ha deciso di richiamare in tutto il mondo circa mezzo milione di automobili dopo aver scoperto che un componente del sistema di avviamento potrebbe provocare incendi. La casa tedesca ha individuato il problema durante i controlli di routine, e ora cerca di prevenire eventuali incidenti. Tra i modelli coinvolti ci sono vetture prodotte negli ultimi anni, molto popolari tra i clienti europei e americani.

La casa automobilistica tedesca Bmw ha lanciato una vasta campagna di richiamo su scala mondiale che riguarda centinaia di migliaia di veicoli, a causa di un potenziale rischio incendio legato a un componente chiave del sistema di avviamento.? Secondo quanto emerso dalle verifiche interne, il problema è legato a un'usura anomala dell'interruttore magnetico del motorino di avviamento. Questo componente, con il passare dei cicli di accensione, potrebbe deteriorarsi oltre i limiti di progetto, causando inizialmente difficoltà nell'avviamento del motore fino, nei casi più gravi, all'impossibilità di partire.