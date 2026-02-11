Maxi richiamo delle auto BMW per rischio incendio problemi al motorino di avviamento per 500mila veicoli

La casa automobilistica BMW ha annunciato un richiamo di circa 500 mila veicoli in Italia. Il motivo sono problemi all’interruttore del motorino di avviamento, che potrebbero causare un rischio incendio. Le auto coinvolte sono state vendute negli ultimi anni e i proprietari sono invitati a portarle in officina per verificare e, se necessario, sostituire il componente difettoso. La casa tedesca ha già avviato le operazioni di richiamo e chi ha già avuto problemi di avviamento può contattare il servizio clienti per avere ulteriori dettagli.

Il colosso delle automobili BMW ha richiamato decine di migliaia di modelli. Il motivo è legato a un problema all’interruttore magnetico del motorino di avviamento riscontrato durante le verifiche interne, che potrebbe causare difficoltà di accensione del veicolo o, nel peggiore dei casi, un principio di incendio. Ai proprietari viene consigliato di contattare la concessionaria per comunicare il numero di telaio. Se ciò corrisponde ai modelli interessati dal richiamo l’azienda provvederà alla sostituzione del pezzo. Il richiamo di Bmw Come anticipato, la casa automobilistica bavarese ha avviato una campagna di richiamo per migliaia di modelli di Bmw per un problema tecnico riscontrato nel corso delle ordinarie verifiche interne. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maxi richiamo delle auto BMW per rischio incendio, problemi al motorino di avviamento per 500mila veicoli Approfondimenti su BMW Richiami Bmw richiama centinaia di migliaia di veicoli. “Rischio incendio” La casa automobilistica tedesca ha annunciato un richiamo globale di centinaia di migliaia di veicoli a causa di un problema all’avviamento. Bmw richiama centinaia di migliaia di auto, rischio di incendio La Bmw ha deciso di richiamare centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo, Italia inclusa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su BMW Richiami Argomenti discussi: Disastro per queste auto elettriche: scatta il richiamo immediato, c’è un problema di sicurezza; Richiamo urgente di latte per neonati: possibile contaminazione – Massima attenzione; Stellantis, maxi richiamo per problemi con il motore diesel 1.5 BlueHDi: i modelli coinvolti; Salmonella nelle uova fresche, scatta il richiamo: marca e lotti da non consumare. Bmw richiama mezzo milione di auto nel mondo per rischio incendio: problema al motorino di avviamentoLa casa bavarese avvia un maxi richiamo globale per l’usura dell’interruttore magnetico del motorino di avviamento: rischio di difficoltà di accensione e, nei casi peggiori, di incendio ... msn.com Volkswagen ID.4 sotto esame: maxi richiamo USA per rischio incendio.Nuovi richiami e rischio incendioI nuovi richiami che coinvolgono il SUV elettrico Volkswagen ID.4 negli Stati Uniti riaccendono i riflettori sulla ... assodigitale.it Buongiorno ho una Peugeot 2008 anno 2022, ho effettuato il richiamo con cambio completo di catena con relativo castelletto più cinghia servizi ed effettuo tagliando massimo ogni 20 km, siccome faccio prettamente tratti autostradali, all’accensione con auto fr - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.