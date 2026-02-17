Blocco Leggi | Salvini sfida il Mef per 27 provvedimenti chiave infrastrutture e sviluppo a rischio di stallo

Matteo Salvini ha criticato duramente il Ministero dell’Economia e delle Finanze per aver messo in dubbio la copertura finanziaria di 27 provvedimenti importanti, tra cui progetti di infrastrutture e misure di sviluppo. Il leader della Lega ha denunciato che questa posizione potrebbe bloccare lavori già avviati e rallentare le opere pubbliche previste. In un’assemblea pubblica, Salvini ha affermato che il governo deve trovare rapidamente una soluzione per evitare un nuovo stallo.

Salvini Contro il Muro del Mef: 27 Leggi a Rischio, Infrastrutture e Sviluppo in Standby. Il governo italiano si trova di fronte a una sfida complessa: 27 leggi, già approvate dal Parlamento, rischiano di rimanere inattive per mancanza di fondi. Il nodo principale è l'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con particolare attenzione alla riforma del Codice dell'edilizia, cruciale per snellire le procedure burocratiche e rilanciare il settore. La situazione, emersa il 17 febbraio 2026, solleva dubbi sulla capacità dell'esecutivo di trasformare gli impegni presi in realtà. La Riforma dell'Edilizia e il Blocco Generale.