Concorso per 548 funzionari al Mef | domanda entro il 27 gennaio 2026

È aperto il concorso pubblico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per 548 funzionari. La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 27 gennaio 2026. Si tratta di un'opportunità rivolta a candidati interessati a entrare nel settore pubblico attraverso un percorso basato esclusivamente su esami. Per informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di presentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale del MEF.

Ci si può candidare fino al 27 gennaio 2026 al nuovo concorso pubblico per soli esami del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) per un totale di 548 posti. I vincitori delle procedure selettive saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In totale, 63 unità saranno in quadrate nell'area delle elevate professionalità e 485 come funzionari. Il bando di concorso, reperibile sul portale istituzionale di reclutamento della Pubblica amministrazione (Inpa), contiene tutte le informazioni utili alla candidatura, dalla suddivisione dei posti ai requisiti richiesti, dalle modalità di invio della domanda alle prove d'esame da superare per essere assunti.

