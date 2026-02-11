Valle Caudina la sfida del rilancio | sviluppo infrastrutture e futuro condiviso

Giovedì sera si raduna la comunità della Valle Caudina per il convegno “Un progetto per la Valle Caudina”. Alle 19:00, nella Sala Consiliare

Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare "G. Raviele" in Piazza Girolamo Del Balzo, si terrà il convegno pubblico dal titolo “Un progetto per la Valle Caudina".Un confronto per costruire una strategia di sviluppo condivisaL’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Valle Caudina

Il Rotary Club Valle Caudina celebra con orgoglio la riconferma di Rino Bottillo come Assistente del Governatore per il biennio 20262027.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Valle Caudina

Argomenti discussi: Esiste solo ciò che è stato immaginato!. Perché la Candidatura a Capitale della Cultura ha sottratto la Valle Caudina ai giorni tristi.; L'Ariano finisce ko contro il San Martino Valle Caudina. Papa si dimette.

La Candidatura a Capitale Cultura ha sottratto la Valle Caudina ai giorni tristiLa riflessione di Mario Tirino sul tema ... msn.com

Prosegue il progetto di unificazione amministrativa della Valle CaudinaSi è tenuto ieri un incontro fondamentale a Montesarchio tra le numerose associazioni che compongono il monumentale Comitato Sostenitore della Città Caudina candidata a Capitale Italiana della Cultura ... ntr24.tv

Allo Spazio Bambine e Bambini di San Martino Valle Caudina, il #Carnevale prende vita con creatività e sostenibilità! Nel laboratorio del turno mattutino, i bambini hanno realizzato coriandoli colorati e cordoni decorativi utilizzando materiali di riciclo: un modo - facebook.com facebook