Bloccati sul treno dopo un furto tornano a rubare | tre stranieri nei guai

Tre cittadini tunisini, fermati di recente per aver rubato a bordo di un treno, sono stati coinvolti in un nuovo episodio di furto nel giro di pochi giorni. La loro presenza sulla scena si lega a un caso di furto avvenuto proprio mentre erano bloccati sul mezzo pubblico, dopo aver tentato di scappare. La vicenda ha alimentato la tensione tra i residenti della cittadina del Golfo di Policastro, già preoccupati per l’aumento di episodi simili. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano collegamenti tra i vari reati compiuti dai tre stranieri.

I militari hanno avviato immediati accertamenti dopo diverse chiamate da parte di residenti e commercianti che hanno denunciato una serie di colpi rapidi consumati nel corso della nottata Non si ferma l’ondata di preoccupazione nella cittadina del Golfo di Policastro dopo la vicenda che nei giorni scorsi ha visto protagonisti tre tunisini, già fermati per un furto a bordo di un treno. I tre, dopo essere stati bloccati dalla Polizia Ferroviaria e denunciati a piede libero, sarebbero tornati in azione nel giro di poche ore. Secondo quanto ricostruito, nella stessa serata avrebbero messo a segno ulteriori reati contro il patrimonio, facendo scattare una nuova denuncia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Doppio furto: nei guai tre stranieriTre stranieri sono finiti nei guai dopo aver compiuto due furti consecutivi.

Leggi anche: Maxi furto alle Centrali di telecomunicazione a Tramonti: in tre nei guai

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.