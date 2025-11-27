Maxi furto alle Centrali di telecomunicazione a Tramonti | in tre nei guai

I carabinieri di Tramonti ed Amalfi hanno sottoposto all'obbligo di dimora tre uomini - V.B, G.M e V.B - accusati di furto aggravato in concorso. La misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Il maxi furtoSecondo quanto ricostruito dagli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

maxi furto centrali telecomunicazioneFurto di rame nelle centrali di telecomunicazioni, tre arresti dei carabinieri nel salernitano - ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, gli indagati, nel periodo compreso tra maggio 2024 e ... Come scrive infocilento.it

