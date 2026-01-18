Doppio furto | nei guai tre stranieri

Tre stranieri sono finiti nei guai dopo aver compiuto due furti consecutivi. Il primo ha coinvolto un’aggressione a un vigilante, seguito da una fuga tramite autobus. L’intervento dei carabinieri di Vimercate ha consentito di bloccare i responsabili. L’episodio evidenzia le modalità di azione e le operazioni di controllo delle forze dell’ordine nella zona.

Due furti in rapida successione, il primo con aggressione a un vigilante, e poi la fuga sull’autobus alla quale hanno messo fine i carabinieri di Vimercate. Nei guai, tre stranieri. La sequenza è cominciata in un negozio di abbigliamento sportivo a Busnago, un 22enne del Gambia poi arrestato ha nascosto nello zaino capi di vestiario e per garantirsi una via d’uscita ha spintonato e minacciato l’addetto alla sicurezza che li aveva scoperti. Per questo dovrà rispondere di rapina impropria. Lo ’shopping’ è proseguito arraffando quattordici bottiglie di superalcolici al centro commerciale, sul quale avevano ripiegato per il secondo colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

