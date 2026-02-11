Etna soccorsi automobilisti rimasti bloccati a 1800 metri di quota

Questa sera i soccorritori sono intervenuti sull’Etna per aiutare alcuni automobilisti rimasti bloccati a 1800 metri di quota. I tecnici del soccorso alpino, arrivati insieme alla Guardia di Finanza, sono scesi in azione nella zona di Salto del Cane per mettere in salvo le persone intrappolate nelle loro auto. La neve e le difficili condizioni del percorso avevano impedito loro di proseguire, costringendoli a chiedere aiuto. Nessuno si è fatto male, ma la situazione ha richiesto un intervento rapido.

Intervento nel tardo pomeriggio di oggi dei tecnici del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico- stazione Etna sud, a supporto della guardia di finanza, per soccorrere un gruppo di automobilisti rimasti bloccati sulla via Catania, nella zona di Salto del Cane, a 1800 metri di quota.

