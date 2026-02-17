Bloccati dalla neve lanciano l' allarme | recuperata una coppia di escursionisti a Malesco

Una coppia di escursionisti è stata salvata ieri sera a Malesco dopo essere rimasta bloccata dalla neve, a causa del freddo intenso e del buio precoce. La coppia aveva tentato di avvicinarsi a un bivacco quando le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente, impedendo loro di proseguire. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti con un'operazione tempestiva, portando in salvo gli escursionisti.

Si sono bloccati mentre cercavano di raggiungere un bivacco a causa del freddo e del buio. L'allarme è stato lanciato tramite apparecchiatura Apple la cui centrale operativa ha fornito in un primo momento le loro coordinate e con una seconda chiamata ha riferito che i due avevano trovato riparo in una baita presso l'Alpe Cortenuovo. Sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso alpino e speleologico piemontese e una del Soccorso alpino della guardia di finanza che, via terra, hanno proceduto verso i malcapitati raggiungendoli in circa 2 ore. I due erano infreddoliti e affaticati per la camminata nella neve alta, ma sono stati in grado di scendere in autonomia, grazie al supporto dei tecnici, fino a valle dove la comitiva è giunta intorno alle 23.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Quattro escursionisti di Caserta sono stati soccorsi nel Parco della Maiella, nel Comune di Pennapiedimonte, dopo essere rimasti bloccati dalla neve durante un’escursione al Rifugio d’Ugni.

