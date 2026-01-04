Escursionisti bloccati dalla fatica e dai piedi bagnati dalla neve

Durante un'escursione in montagna, alcuni escursionisti si sono trovati in difficoltà a causa della fatica e dei piedi bagnati dalla neve. La situazione è diventata critica, costringendoli a richiedere l'intervento dei soccorritori. Questo episodio evidenzia l'importanza di prepararsi adeguatamente e di conoscere i rischi legati alle condizioni climatiche e al percorso, per garantire la sicurezza durante le escursioni in ambienti naturali.

Una bella gita che ha rischiato di finire in maniera decisamente spiacevole e per la quale i partecipanti non hanno avuto altra scelta se non chiamare i soccorritori. È quanto successo intorno alle 15 di ieri, sabato 3 gennaio, quando il soccorso alpino di Arsiero, nel limitrofo territorio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Tormenta di neve in Nepal: 162 escursionisti in difficoltà salvati dalla polizia Leggi anche: Escursionisti bloccati in una zona impervia: salvati dai Vigili del Fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Laghi, due escursionisti veneti bloccati dalla fatica (e dai piedi bagnati dalla neve) a Malga Azzaron | 3 gennaio. Partono per un’escursione con il cane, ma si bloccano stremati con i piedi bagnati dalla neve: due escursionisti costretti a chiedere aiuto - Disavventura per due escursionisti nel pomeriggio di oggi nella zona di Malga Campoluzzo di Mezzo. ildolomiti.it

Centinaia di escursionisti bloccati sull'Everest da una bufera di neve, morto un alpinista - Le nevicate, come riferito da diversi media locali e internazionali, sono iniziate venerdì scorso e si ... rainews.it

Cina, escursionisti bloccati sull'Everest a causa di una bufera di neve: un morto - Diverse centinaia di persone, quasi mille, sono rimaste intrappolate sul versante orientale dell'Everest a causa di una tempesta di neve chesi è abbattuta sugli accampamenti. tg24.sky.it

Il Drago recupera quattro escursionisti il Drago dei vigili del fuoco ha recuperato nel pomeriggio di ieri quattro escursionisti in alta Valle Camonica bloccati dalla neve e non adeguatamente equipaggiati. Oltre 300 gli interventi dei pompieri in... - facebook.com facebook

Quatto escursionisti salvati in provincia di #Frosinone nella notte di #capodanno2026 dai tecnici del Soccorso Alpino e dall'Aeronautica: il sentiero era ghiacciato. x.com

