La Figc ha lanciato oggi la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione” per sensibilizzare sulla prevenzione del papillomavirus. L’iniziativa si rivolge alle tifose e alle giocatrici delle Serie A Women, con messaggi visibili sui social, YouTube e durante le partite trasmesse su Dazn. La campagna mira a informare sul ruolo della vaccinazione nel proteggere la salute femminile, coinvolgendo anche spettatori di altri canali televisivi durante la Coppa Italia Women.

La campagna, illustrata oggi in Figc, sarà visibile su tutti i canali digitali, Youtube e social media (Facebook e TikTok), e verrà programmata su Dazn durante le partite della Serie A Women fino alla fine del campionato e su altri canali tv durante la Coppa Italia Women . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “Blocca l’HPV con la vaccinazione”: Serie A Women per la prevenzione del Papillomavirus

‘Blocca l’Hpv’, serie A Women e Msd per prevenzione cancro da PapillomavirusLa serie A Women e Msd Italia lanciano una nuova campagna per prevenire il cancro causato dal Papillomavirus.

Serie A Women e MSD Italia, al via la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione”Serie A Women e MSD Italia hanno avviato la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione” dopo aver ricevuto l’approvazione dal Ministero della Salute.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.