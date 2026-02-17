Bisenzio color rosso Pioggia e scolmatore in parte colpevoli

Il fiume Bisenzio si è tinto di rosso sabato scorso, a causa di uno sversamento che ha lasciato tracce evidenti lungo le sue sponde. La causa principale sembra essere legata alla pioggia intensa e all’impermeabilizzazione dei terreni, che hanno impedito il normale deflusso delle acque. Durante le operazioni di bonifica, sono stati individuati elementi che suggeriscono una possibile responsabilità dello scolmatore, ora al centro delle verifiche. La situazione ha attirato l’attenzione dei tecnici che stanno analizzando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Le indagini sono ancora in corso, mentre le autorità competenti

Sono ancora in corso le indagini sullo sversamento che nel primo pomeriggio di sabato scorso, ha colorato di rosso-viola il fiume Bisenzio, all'altezza di Vaiano, ma ieri le attività per la risoluzione del problema sono passate dall'Arpat a Publiacqua. Ricostruendo l'accaduto, i tecnici di Arpat hanno, infatti, evidenziato che la questione ha riguardato lo scolmatore situato a valle di Sofignano. Le sostanze chimiche di color rosso che avevano invaso il letto del fiume sarebbero state riversate dai responsabili di un'azienda tessile nella fognatura all'altezza di via Buricchi, nel comune di Vaiano.