Maltempo in Toscana | allerta gialla per pioggia vento e mareggiate A rischio i bacini di Bisenzio e Ombrone Pistoiese

Un’area vasta della Toscana è sotto allerta gialla a causa di pioggia, vento e mareggiate. La perturbazione in arrivo interesserà principalmente i bacini di Bisenzio e Ombrone Pistoiese, portando precipitazioni diffuse e intensi fenomeni meteorologici che potranno influenzare la regione nelle prossime ore. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie.

FIRENZE – Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio 2026, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che dalle zone occidentali si estenderanno a tutta la regione nel corso della notte.La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla ore 22 di stasera e per tutta la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, riguarderà l’intera Toscana. Per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo per il bacino di Bisenzio e Ombrone pistoiese, con durata per tutta la giornata di domani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: allerta gialla per pioggia, vento e mareggiate. A rischio i bacini di Bisenzio e Ombrone Pistoiese Approfondimenti su Toscana Maltempo Maltempo in Toscana: mareggiate e vento forte, allerta gialla per martedì 16. Le zone a rischio Martedì 16, la Toscana sarà interessata da maltempo con mareggiate e vento forte, con un’allerta gialla emessa dalla protezione civile regionale. Maltempo in Toscana: vento forte e mareggiate, allerta gialla estesa al 3 gennaio. Le zone a rischio La Protezione Civile Toscana ha prorogato l’allerta gialla fino alle ore 12 di sabato 3 gennaio 2026, a causa di condizioni di maltempo con vento forte e mareggiate. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Toscana Maltempo Argomenti discussi: Maltempo, prorogata allerta gialla per vento in Toscana; Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento: le regioni a rischio. Le previsioni; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo, oggi allerta meteo su Calabria, Sicilia e Sardegna. Maltempo Empolese Valdelsa, scatta allerta meteo codice giallo per pioggiaCodice giallo in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa per pioggia. Allerta valida da questa sera e per tutta la giornata di domani ... gonews.it Maltempo, scatta l'allerta meteo in tutta l'area fiorentinaArriva il maltempo e scatta l'allerta meteo per tutta la Città Metropolitana di Firenze. 055firenze.it Forti venti di grecale continuano a interessare la Toscana centro-settentrionale, l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera Leggi l'articolo: https://www.empoli.news/news/estesa-a-martedi-20-gennaio-lall - facebook.com facebook

