Birra dell' anno 2026 | la medaglia d' oro va all' Umbria

La Birra dell’Eremo di Assisi ha vinto la medaglia d’oro come Birra dell’anno 2026 durante la XXI edizione di Birra dell’Anno, organizzata da Unionbirrai a Rimini. La vittoria arriva dopo aver conquistato i giudici con il suo gusto unico, ottenuto grazie a un’accurata lavorazione artigianale e a ingredienti locali. La premiazione si è svolta davanti a numerosi appassionati e operatori del settore, che hanno potuto assaggiare la birra premiata e conoscere meglio la sua storia.

A Rimini, nel cuore di Beer&Food Attraction, il brindisi più atteso è arrivato nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Sul palco della XXI edizione di «Birra dell’Anno», il concorso organizzato da Unionbirrai, il titolo di Birrificio dell’Anno 2026 è andato a Birra dell’Eremo, realtà di Assisi che ha messo in fila la concorrenza nel trentennale del movimento artigianale italiano. I numeri aiutano a capire il peso della vittoria: 212 produttori in gara, 1.746 birre iscritte, 46 categorie. A valutare sono stati 73 giudici provenienti da 19 Paesi, con degustazioni rigorosamente alla cieca. Niente etichette, niente suggestioni territoriali: solo tecnica, coerenza stilistica e capacità espressiva nel bicchiere. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Birra dell'anno 2026: la medaglia d'oro va all'Umbria Birra dell’Eremo batte tutti: è il Birrificio dell’Anno. L'Umbria fa incetta di medaglie: i premiBirra dell’Eremo di Assisi si aggiudica il titolo di Birrificio dell’Anno 2026, grazie alla vittoria nel concorso organizzato da Unionbirrai, che premia i migliori birrifici artigianali italiani. Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio “Birra dell’Anno 2026”.A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Birra dell’Eremo è il Birrificio dell’Anno 2026. Tutte le birre premiate a Rimini.; Lombardia protagonista a Birra dell’Anno 2026: è la regione più premiata; Birra dell’Eremo è il Birrificio dell’Anno 2026; Birra dell’Eremo a Rimini si aggiudica il titolo di Birrificio dell’Anno 2026 di Unionbirrai. L’umbro Birra dell’Eremo è il Birrificio dell’Anno 2026Roma, 17 feb. (askanews) – Alla 21esima edizione di Birra dell’Anno 2026 vince il birrificio umbro Birra dell’Eremo di Assisi. Il riconoscimento è stato assegnato a Rimini, durante Beer&Food Attractio ... askanews.it La Sicilia a Birra dell'Anno 2026: un bronzo per il Birrificio Tarì di Modica (RG)La Sicilia conquista un piazzamento alla XXI edizione di Birra dell'Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. La ... guidasicilia.it La birra artigianale italiana compie trent’anni e si celebra a Rimini con Birra dell’Anno 2026 facebook Marche, Birrificio Babylon di Folignano protagonista a ''Birra dell’Anno 2026'' x.com