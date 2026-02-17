Biomedicale in vendita il sito della Gambro

Il sito biomedicale di Medolla cambia proprietà: Gambro-DascoVantive ha deciso di venderlo. La decisione arriva dopo un incontro che avrebbe potuto portare a un futuro diverso per la fabbrica, ma alla fine si è optato per la cessione. Il passaggio di proprietà riguarda un impianto che impiega circa 200 lavoratori e produce componenti per dialisi.

Un incontro che doveva segnare una prospettiva diversa per il sito di Medolla e che invece ha registrato l'annuncio di vendita dello stabilimento di Gambro-DascoVantive. E i sindacati lanciano l'allarme, preoccupati per 500 posti di lavoro che adesso sono a rischio. All'incontro del tavolo regionale, alla presenza dell'assessore regionale Giovanni Paglia e del sindaco di Medolla Alberto Calciolari, questa mattina i vertici di Vantive hanno annunciato la volontà dell'azienda, di proprietà del fondo Carlyle, di vendere il sito di Medolla. A chi e quando non è dato sapere. Né se la vendita riguarderà tutto il sito o parte di esso.