Gambro in vendita i vertici annunciano la volontà di cedere il sito di Medolla

Gambro decide di vendere lo stabilimento di Medolla, un’azione che sorprende i lavoratori e le istituzioni locali. I dirigenti dell’azienda hanno comunicato l’intenzione di mettere in vendita il sito, anche dopo i tentativi di trovare un accordo con i rappresentanti sindacali. La notizia arriva in un momento in cui si sperava di rilanciare lo stabilimento, che impiega circa 200 persone. La decisione ha già suscitato preoccupazioni tra i dipendenti e le autorità regionali, che ora cercano di capire le prossime mosse.

La comunicazione in occasione del tavolo regionale. I sindacati insorgono e annunciano lo sciopero Gambro in vendita. Questa la svolta, inattesa, che emerge dal tavolo regionale che doveva segnare una prospettiva diversa per il sito di Medolla e che invece ha registrato l'annuncio di vendita dello stabilimento di Gambro-DascoVantive. All'incontro, alla presenza dell'assessore regionale Giovanni Paglia e del sindaco di Medolla Alberto Calciolari, questa mattina, lunedì 16 febbraio, i vertici di Vantive hanno annunciato la volontà dell'azienda, di proprietà del fondo Carlyle, di vendere il sito di Medolla.