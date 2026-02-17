Bimbo trapiantatofrigo non era a norma

Un bambino di 2 anni di Napoli è in condizioni critiche dopo un trapianto di cuore. La causa è stata la presenza di un frigo non a norma, che ha compromesso la conservazione dell’organo durante il trasporto. Il bambino, che ha ricevuto il cuore il 23 dicembre, si trova ora in terapia intensiva con un quadro clinico stabile ma grave.

15.30 E' in condizioni "stabili, ma di grave criticità" il bambino di 2 anni di Napoli a cui il 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato nel trasporto dal donatore. Atteso per l' esito della nuova valutazione dei medici.Dopo la riunione di ieri al Monaldi, la madre del piccolino ha riferito che "sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo". Dall'inchiesta emerge che "il frigo utilizzato per trasferire il cuore non era a norma, privo di sistemi di controllo-monitoraggio delle temperature".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Bimbo trapiantato, frigo non era a norm

Napoli, bimbo trapiantato: «Frigo per trasferire il cuore fuori da linee guida»A Napoli, un bambino trapiantato ha rischiato di perdere il cuore perché il frigorifero usato per trasferirlo non seguiva le linee guida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.