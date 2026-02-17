Bimbo trapiantato frigo non era a norm

Un bambino di 2 anni di Napoli è in condizioni stabili, ma molto delicate, dopo un intervento di trapianto di cuore. La causa è un problema con il frigorifero usato per conservare l’organo, che non rispettava le norme di sicurezza. Il cuore danneggiato è stato trasportato in modo non corretto, compromettendo la qualità dell’organo. La famiglia del piccolo ha riferito che il bambino ha ricevuto il trapianto lo scorso 23 dicembre.

E' in condizioni "stabili, ma di grave criticità" il bambino di 2 anni di Napoli a cui il 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato nel trasporto dal donatore. Atteso per l' esito della nuova valutazione dei medici.Dopo la riunione di ieri al Monaldi, la madre del piccolino ha riferito che "sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo". Dall'inchiesta emerge che "il frigo utilizzato per trasferire il cuore non era a norma, privo di sistemi di controllo-monitoraggio delle temperature".

