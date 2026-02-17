Bimbo trapiantato al Monaldi i genitori convocati d'urgenza in ospedale | ipotesi nuovo cuore disponibile

I genitori di un bambino trapiantato al Monaldi sono stati chiamati subito in ospedale dopo che i medici hanno trovato un possibile cuore compatibile. La famiglia si è recata rapidamente al nosocomio, dove si sta valutando l’eventuale utilizzo del nuovo organo. Il bambino, che ha subito un trapianto precedente, potrebbe ricevere un secondo cuore nel giro di poche ore. I medici stanno monitorando attentamente la situazione e preparano il paziente per l’eventuale intervento.

Convocati d'urgenza dall'ospedale Monaldi i genitori del bambino a cui è stato trapiantato il cuore "bruciato": ipotesi nuovo organo disponibile. Bimbo trapiantato con cuore "bruciato", indagati sei medici dell'ospedale Monaldi. La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell'ospedale Monaldi. Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato. La mamma del piccolo ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del 23 dicembre è stata convocata d'urgenza dalla direzione. Si stanno concentrando anche sulla tipologia di contenitore adoperato - ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature. Meloni chiama la madre: "Avrete giustizia". Attesi all'ospedale Monaldi gli ispettori del ministero della Salute. Andranno poi all'Ospedale di Bolzano.