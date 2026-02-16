Bimbo trapiantato al Monaldi | Oggi è ancora operabile domani nuova valutazione

Un bambino trapiantato al Monaldi di Napoli ha potuto affrontare un’altra operazione, ma il suo quadro resta critico. La causa è il cuore danneggiato che ha richiesto interventi continui e una costante valutazione clinica. Oggi il piccolo è ancora operabile, ma bisogna attendere la visita di domani per decidere i prossimi passi. È da due mesi che il bambino si trova sotto stretta osservazione in ospedale.

Resta in bilico la situazione del bambino ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli, dove da due mesi è seguito dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato. "Oggi è ancora operabile, domani i medici faranno una nuova valutazione", ha spiegato la madre all'uscita dal reparto, dopo aver incontrato l'équipe sanitaria che segue il piccolo. Il bambino, che rimane sotto strettissimo monitoraggio, è attualmente ancora inserito in lista per un eventuale nuovo intervento. "Per oggi rimane in lista", ha aggiunto la donna, descrivendo una giornata carica di tensione e attesa.