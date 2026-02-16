Napoli bimbo trapiantato La mamma | Per il Monaldi ancora operabile domani nuova valutazione

Una madre napoletana aspetta con ansia una nuova possibilità di vita per il suo bambino, ancora ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito. La donna spiega che il piccolino può essere operato di nuovo e che domani arriverà una nuova valutazione medica per decidere il da farsi. Il bambino, che ha avuto il trapianto il 23 dicembre, si trova in condizioni critiche da oltre due mesi.

