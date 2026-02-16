Napoli bimbo trapiantato La mamma | Per il Monaldi ancora operabile domani nuova valutazione
Una madre napoletana aspetta con ansia una nuova possibilità di vita per il suo bambino, ancora ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito. La donna spiega che il piccolino può essere operato di nuovo e che domani arriverà una nuova valutazione medica per decidere il da farsi. Il bambino, che ha avuto il trapianto il 23 dicembre, si trova in condizioni critiche da oltre due mesi.
Resta appeso alla speranza di un nuovo cuore il destino del bambino ricoverato da due mesi in condizioni gravissime all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto effettuato il 23 dicembre scorso e non andato a buon fine. Il piccolo è attualmente collegato a una macchina salvavita e, secondo quanto riferito dalla madre al termine di un confronto con i sanitari, sarebbe ancora operabile. «Le sue condizioni sono stazionarie. Per oggi mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile, domani faranno un’altra valutazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Bimbo trapiantato: “Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione”
Il bambino, ricoverato da due mesi al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato, potrebbe ancora essere operato oggi, se arrivasse un organo disponibile.
Bimbo ricoverato al Monaldi dopo trapianto fallito: “Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione”
Un bambino, ricoverato al Monaldi di Napoli da due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, potrebbe essere operato di nuovo perché oggi si trova in condizioni ancora compatibili con l’intervento.
Bimbo trapiantato, la mamma: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione»
