bimbo trapiantato il frigo per trasferire il cuore fuori dalle linee guida

Il "frigo" usato per trasportare il cuore del bambino di Napoli sarà sottoposto a esame, nella inchiesta della procura di Napoli sul bimbo trapiantato e ora in terapia intensiva al Monaldi. Il contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Questo strumento per il trasporto di organi è ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

