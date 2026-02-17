Bimbo trapiantato il frigo per trasferire il cuore fuori dalle linee guida
Un frigorifero impiegato per trasportare il cuore di un bambino di Napoli è stato trovato fuori dalle linee guida. La procura di Napoli ha deciso di sottoporre il dispositivo a un esame approfondito, dopo che il piccolo, sottoposto a trapianto, si trova ora in terapia intensiva al Monaldi. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla sicurezza del trasporto degli organi e sulla regolarità delle procedure adottate.
Il "frigo" usato per trasportare il cuore del bambino di Napoli sarà sottoposto a esame, nella inchiesta della procura di Napoli sul bimbo trapiantato e ora in terapia intensiva al Monaldi. Il contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Questo strumento per il trasporto di organi è ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il cuore del bambino di Napoli, trapiantato il 23 dicembre, viaggiò in un normale contenitore di plastica rigida.
