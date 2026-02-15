Bimbo trapiantato il cuore viaggiò un un comune box di plastica

Il cuore del bambino di Napoli, trapiantato il 23 dicembre, viaggiò in un normale contenitore di plastica rigida. Il contenitore, che avrebbe dovuto mantenere le condizioni ideali, si rivelò inadatto a causa delle basse temperature, danneggiando l’organo. Nei giorni scorsi, i Nas di Napoli hanno sequestrato il contenitore e hanno scoperto che si trattava di un semplice box di plastica, non di un dispositivo tecnologico.

