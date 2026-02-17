Bimbo trapiantato il bollettino | Condizioni gravi ma stabili resta in lista

Un bambino sottoposto a trapianto di cuore si trova in condizioni gravi ma stabili, secondo il bollettino medico, e rimane in lista d’attesa. La decisione di intervenire è stata presa dopo che il cuore danneggiato ha causato complicazioni serie. L’Azienda ospedaliera dei Colli, che gestisce l’ospedale Monaldi, ha convocato un consulto con le equipe specializzate per discutere il caso. Domani, le strutture sanitarie si riuniscono per valutare i prossimi passi.

Tempo di lettura: 2 minuti L' Azienda ospedaliera dei Colli, cui fa capo l' ospedale Monaldi, rende note le strutture che ad ora hanno dato conferma di presenza al consulto organizzato per la tarda mattinata di domani sul caso del bimbo in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Sono: Azienda ospedaliera pediatrica Bambino Gesù di Roma (professor Lorenzo Galletti e dottoressa Rachele Adorisio), Azienda Ospedale Università Padova (professor Giuseppe Toscano), ASST Papa Giovanni XXIII – Ospedale di Bergamo (dottor Amedeo Terzi), ospedale Regina Margherita di Torino (professor Carlo Pace Napoleone).