Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista I medici | Condizioni gravi ma stabili

Tommasino, il bambino di due anni con il cuore danneggiato da un errore di conservazione, resta in lista d’attesa. Nonostante le condizioni siano gravi, i medici affermano che lo stato del piccolo è stabile. L’ospedale Monaldi, parte dell’Azienda ospedaliera dei Colli, conferma che il piccolo è attaccato da oltre due mesi a una macchina cuore-polmone. Un caso che ha suscitato preoccupazione tra i familiari e i medici.

AGI - "Ad oggi le condizioni del piccolo paziente restano stabili in un quadro di grave criticità". Lo scrive in una nota l'Azienda ospedaliera delli Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, riferendosi a Tommasino, il piccolo di due anni cui è stato trapiantato un cuore 'bruciato' da una errata conservazione il 23 dicembre scorso e che ora è da più di 50 giorni attaccato a una macchina cuore-polmone. La Direzione Sanitaria "conferma che la decisione assunta nella giornata di ieri da parte Heart Team è stata quella di mantenere il bambino in lista di trapianto, sussistendo ad opinione del medico responsabile le condizioni cliniche".