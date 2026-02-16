Bimbo trapiantato a Napoli il Monaldi | Mercoledì consulto con esperti da tutta Italia
Un bambino, trasferito all'ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un trapianto di cuore non funzionante, dovrà sottoporsi mercoledì a una consultazione con esperti provenienti da tutta Italia. La decisione arriva dopo giorni di monitoraggio intensivo e test clinici. Durante l'incontro, i medici valuteranno lo stato di salute del piccolo e definiranno i passi successivi.
Mercoledì l'Heart Team dell'ospedale Monaldi di Napoli farà una nuova valutazione sulle condizioni del piccolo a cui è stato trapiantato un cuore non funzionante.
Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale Monaldi
La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.
“Serve cuore nuovo, domani potrebbe essere tardi”: corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo “bruciato”
Domani potrebbe essere tardi per il piccolo di 2 anni e mezzo, che ha bisogno di un trapianto urgente.
Bimbo trapiantato a Napoli, mamma: Per ora resta in lista. All'ospedale Monaldi il nuovo consulto tra i primari. La mamma: 'Per oggi mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile, domani faranno un'altra valutazione'
Bimbo trapiantato, condizioni critiche. E' in condizioni stabili, ma di grave criticità il bambino di 2 anni di Napoli a cui il 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato nel trasporto dal donatore.
