«Mi hanno avvisato dopo l'intervento dicendo che c'era stato un problema e il cuoricino non partiva. Mi hanno chiamato prima che andasse in terapia intensiva, quando era ancora in sala operatoria. Il dolore era troppo grande e all'inizio non mi facevo domande, poi con il mio avvocato abbiamo cercato di capire presentando delle denunce. Infine qualche anima buona ha fatto sapere ai giornali la verità». Torna a parlare Patrizia Mercolino, madre del bimbo che a Napoli ha ricevuto il trapianto di un cuore danneggiato, che racconta a Domenica In l'inizio del suo calvario. L'appello al Papa All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: «Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta voglia di riaverlo a casa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cuore bruciato trapiantato al bimbo, mamma Patrizia a Domenica In: «Chiedo aiuto a tutti, anche al Papa»

