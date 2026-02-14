Bimbo trapiantato il cardinale Battaglia in visita al Monaldi

Il cardinale Domenico Battaglia è andato all’ospedale Monaldi a Napoli perché il bambino che ha ricevuto un trapianto di cuore si trova ancora in terapia intensiva. Il piccolo, che ha subito un intervento delicato, è stato trasferito nella struttura dopo aver avuto problemi di salute legati a un cuore gravemente compromesso. Battaglia ha portato conforto ai familiari e ha visitato il reparto dove il bambino si trova sotto stretta sorveglianza medica.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ha raggiunto da poco l’ospedale ‘Monaldi’, nella zona collinare del capoluogo, dove è ricoverato il bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Battaglia si è trattenuto con la mamma del piccolo, Patrizia Mercolino. Si tratta di una visita privata, riferiscono fonti della curia, con la quale il presule ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia. Poi l’arcivescovo si è intrattenuto in preghiera dinanzi al reparto dove il bimbo è ricoverato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, il cardinale Battaglia in visita al Monaldi Cuore danneggiato trapiantato al bimbo di due anni: sospesa la direttirce di Cardiochirurgia del Monaldi. Si spera nella “lista europea” La direzione della cardiochirurgia del Monaldi di Napoli è stata sospesa. Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale Monaldi La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato, il cardinale Battaglia in visita al Monaldi. Bimbo trapiantato, il cardinale Battaglia in visita al MonaldiL'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ha raggiunto da poco l'ospedale 'Monaldi', nella zona collinare del capoluogo, dove è ricoverato il bimbo cui è stato trapiantato un cuore dan ... ansa.it Trapiantato fallito a Napoli, il cardinale Battaglia visita la famiglia del bambino al MonaldiL'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ha raggiunto da poco l'ospedale 'Monaldi', nella zona collinare del capoluogo, dove è ricoverato il bimbo ... ilmattino.it Napoli, il bimbo con il cuore «bruciato» non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell'ospedale facebook Il bimbo trapiantato col cuore “bruciato” a Napoli non è più operabile, dice l’ospedale Bambino Gesù. Lacrime in diretta tv alla notizia x.com