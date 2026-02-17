Bimbo trapiantato a Napoli sotto la lente di ingrandimento il contenitore usato per il cuore

Un bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli il 23 dicembre, si trova al centro di un’indagine della Procura. Le autorità stanno esaminando il contenitore usato durante l’intervento, dopo aver rilevato possibili irregolarità. La procura ha avviato un’indagine per accertare se ci siano state mancanze o errori nella gestione del materiale utilizzato. Un dettaglio importante riguarda il modo in cui il cuore è stato conservato e trasportato prima dell’intervento.

L'inchiesta della Procura sul trapianto del 23 dicembre. La Procura di Napoli sta approfondendo un nuovo aspetto nell'ambito dell'indagine sul cuore danneggiato trapiantato il 23 dicembre scorso a un bambino di due anni, ricoverato da allora in terapia intensiva. Il piccolo è attualmente assistito presso l'ospedale Ospedale Monaldi, dove le sue condizioni restano sotto stretta osservazione. Al centro degli accertamenti, coordinati dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, non c'è solo la procedura clinica, ma anche la modalità di trasporto dell'organo. Bimbo trapiantato, il cuore bruciato conservato in un comune contenitore di plastica A Napoli, il cuore bruciato di un bambino di 2 anni, sottoposto a trapianto, è stato conservato in un contenitore di plastica normale, non destinato alla conservazione di organi. Napoli, bimbo trapiantato: «Frigo per trasferire il cuore fuori da linee guida»Si stanno concentrando anche sulla tipologia di contenitore adoperato - ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature.