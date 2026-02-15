Bimbo trapiantato il cuore bruciato conservato in un comune contenitore di plastica

A Napoli, il cuore bruciato di un bambino di 2 anni, sottoposto a trapianto, è stato conservato in un contenitore di plastica normale, non destinato alla conservazione di organi. La decisione ha causato preoccupazione tra i medici e le autorità sanitarie, che ora indagano sulla procedura adottata. Un dettaglio che sorprende è che il cuore, che avrebbe dovuto essere mantenuto in condizioni sterili, è stato invece tenuto in un contenitore comune, senza le caratteristiche di sicurezza richieste.

