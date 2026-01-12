Moviola Inter Napoli | Doveri non convince tre decisioni sotto la lente d’ingrandimento E sul rigore…

Nella moviola di Inter-Napoli, l'arbitro Doveri ha suscitato alcune perplessità riguardo alla gestione dei falli e dei cartellini. Tre decisioni sono state analizzate attentamente, con particolare attenzione anche alla valutazione sul rigore. Questo articolo approfondisce le scelte arbitrali e i punti critici emersi durante la partita, offrendo un'analisi obiettiva e dettagliata degli episodi più discussi.

Inter News 24 Moviola Inter Napoli: la gestione dei falli e dei relativi cartellini da parte di Doveri non convince appieno. Il giudizio. Il big match di San Siro è stato caratterizzato da episodi arbitrali destinati a far discutere. Come riportato dalla moviola de La Gazzetta dello Sport, la direzione di gara di Doveri è finita sotto la lente d'ingrandimento già nei primi minuti. L'episodio chiave è il calcio di rigore assegnato all'Inter dopo il richiamo di Di Bello dal VAR: un netto step on foot di Rrahmani ai danni di Henrikh Mkhitaryan. Moviola Inter Napoli, Zielinski scatenato e la gestione dei cartellini.

